Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Врач Белёва назвала закуски для новогоднего стола, которые могут навредить здоровью

Колбасы, паштеты, консервы и имитированная икра могут вызвать дисбактериоз. Об этом россиян предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог из Уфы Эльвира Белёва.

Это связано в первую очередь с высоким содержанием соли, консервантов и других добавок, которые могут нарушить баланс микрофлоры кишечника и спровоцировать ряд пищеварительных и других проблем со здоровьем.

Дисбактериоз, или дисбаланс микрофлоры кишечника, может проявляться в виде вздутия живота, расстройства пищеварения, усталости и даже ухудшения настроения. Поддержание баланса полезных бактерий в кишечнике имеет ключевое значение для здоровья всего организма.

Выбирая закуски для новогоднего стола, врач рекомендовала выбирать те, которые способствуют поддержанию здоровья:

Свежие овощные салаты с оливковым маслом или лимонным соком в качестве заправки. Лёгкие мясные и рыбные блюда, приготовленные на пару или запечённые без добавления большого количества жира и соли. Фруктовые ассорти, которые могут стать вкусным и полезным десертом или закуской.

Читайте также: Эндокринолог Табеева назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.