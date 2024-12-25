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Врач Белёва назвала закуски для новогоднего стола, которые могут навредить здоровью

Врач Белёва назвала закуски для новогоднего стола, которые могут навредить здоровью
Эти закуски могут могут навредить здоровью
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Колбасы, паштеты, консервы и имитированная икра могут вызвать дисбактериоз. Об этом россиян предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог из Уфы Эльвира Белёва.

Это связано в первую очередь с высоким содержанием соли, консервантов и других добавок, которые могут нарушить баланс микрофлоры кишечника и спровоцировать ряд пищеварительных и других проблем со здоровьем.

Дисбактериоз, или дисбаланс микрофлоры кишечника, может проявляться в виде вздутия живота, расстройства пищеварения, усталости и даже ухудшения настроения. Поддержание баланса полезных бактерий в кишечнике имеет ключевое значение для здоровья всего организма.

Выбирая закуски для новогоднего стола, врач рекомендовала выбирать те, которые способствуют поддержанию здоровья:

  1. Свежие овощные салаты с оливковым маслом или лимонным соком в качестве заправки.
  2. Лёгкие мясные и рыбные блюда, приготовленные на пару или запечённые без добавления большого количества жира и соли.
  3. Фруктовые ассорти, которые могут стать вкусным и полезным десертом или закуской.
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