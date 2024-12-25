Как приготовить любимый рождественский десерт принцев Уильяма и Гарри: простой рецепт

Внуки королевы Елизаветы с детства обожают это лакомство. Королевский повар Кэролин Робб рассказала, что с ранних лет принцев Уильяма и Гарри на рождественском праздничном столе во дворце в обязательном порядке были снежинки из безе. Она поделилась рецептом, по которому можно приготовить эту сладость дома. Всё предельно просто!

Ингредиенты

3 крупных яйца;

1/2 ч. л. соли (для стабилизации белковой пены);

150 г сахара.

Приготовление

Яичные белки взбить миксером на средней скорости до образования белой пены. Увеличить скорость до максимума и постепенно ввести сахар. Продолжать взбивать, пока не будут образовываться густые пики.

Как готовить безе Фото: @Alexander Donin/istock.com

Переложить смесь в кондитерский мешок и с помощью носика в виде звезды отсадить безе в форме снежинок на противень, устланный пергаментом. Выпекать в течение 10 минут при температуре 150 градусов по Цельсию. После приоткрыть дверцу духовки и дать десерту час на застывание. По желанию можно украсить безе кондитерской посыпкой. Готово!

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