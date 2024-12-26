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В 2025 году в России появится ГОСТ на шаурму: в документе закрепят два названия

В 2025 году в России появится ГОСТ на шаурму: в документе закрепят два названия
В 2025 году в России появится ГОСТ на шаурму
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Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что ГОСТ на шаурму будет окончательно утверждён и введён в действие уже в следующем году. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, первая редакция стандарта уже подготовлена и вскоре будет опубликована для общественного обсуждения.

Как передаёт РБК, в ГОСТе закрепят два возможных названия блюда — «шаурма» и «шаверма». В стандарте также определят допустимые ингредиенты для приготовления, требования к упаковке и условия производства. Это позволит повысить качество и безопасность одного из самых популярных видов уличной еды в России.

Согласно проекту ГОСТа, для изготовления шаурмы можно использовать различные виды мяса: говядину, телятину, баранину, мясо курицы, индейки или свинину. В качестве дополнительных ингредиентов разрешены лепёшки, соусы, овощи, картофель, зелень, специи, сыры, орехи и яйца. Стандарт устанавливает предельно допустимое содержание токсичных веществ и радионуклидов, чтобы обеспечить безопасность потребляемого продукта.

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