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Хайди Клум похвасталась фигурой в необычном праздничном образе

Хайди Клум похвасталась фигурой в необычном праздничном образе
Хайди Клум
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Модель проводит каникулы в Американском штате Колорадо. Хайди Клум вместе с близкими отправилась в путешествие в город Аспен. Манекенщица прилетела туда, чтобы отпраздновать Рождество, а также посетить концерт своей давней подруги Кейт Хадсон.

Клум показала, какой образ выбрала для праздничного семейного ужина. В этом году девиз Хайди: «Кружева много не бывает!» Модель позировала перед камерой в чёрном наряде, главной изюминкой которого стали ажурные колготки и пушистые сапоги — идеальный лук для того, чтобы подчеркнуть и без того стройные ноги.

Хайди Клум

Хайди Клум

Фото: Из личного архива Хайди Клум

Санта! Надеюсь, ты спустишься к нам сегодня по дымоходу, — подписала звезда снимки.

2024 год выдался для Хайди особенно продуктивным. Она несколько раз выходила на подиум в рамках крупных показов, а также снялась в десятках модных фотосессий. Модель намекнула, что 2025-й обещает стать ещё более плодотворным и ярким.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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