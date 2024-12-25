Назван главный критерий выбора безопасной гирлянды

Важно внимательно подходить к покупке новогодних украшений. Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал, как правильно выбирать гирлянду. Эксперт объяснил, почему лучше отдавать предпочтение светодиодным украшениям.

Существует два основных типа гирлянд: светодиодные и ламповые. Светодиодные более современные и энергоэффективные. Они потребляют меньше энергии, служат дольше и выделяют меньше тепла, что делает их менее пожароопасными по сравнению с ламповыми аналогами. Кроме того, светодиодные изделия часто имеют различные режимы мигания и смены цветов, что добавляет декоративного эффекта. Их основными преимуществами являются экономия, долговечность и безопасность, хотя стоимость может быть выше, — подчеркнул Юрасов.

По словам профессора, традиционные ламповые гирлянды потребляют в разы больше электроэнергии и сильнее нагреваются, из-за чего растёт риск перегрева и возникновения пожара. Важно внимательно следить за такими украшениями и не оставлять без присмотра.

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