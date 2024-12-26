Лобстеры, крабы и фуа-гра: какой рождественский ужин подадут космонавтам на МКС

Даже на МКС царит атмосфера праздника. Космонавты Сури Уильямс и Бутч Уилмот находятся в космосе с июня. Несмотря на то что Рождество и Новый год они встретят вдали от Земли, у них будет возможность насладиться праздником по полной.

25 декабря космонавтов ждёт специальный рождественский ужин. В меню входит копчёный лосось, атлантический лобстер, крабы, устрицы, фуа-гра, клюквенный соус и другие деликатесы. Всё это было заранее доставлено на космический корабль.

Кроме того, у Сури и Бутча будет возможность подольше пообщаться с близкими по видеосвязи, а также провести несколько часов, занимаясь личными делами. После этого они вернутся к исполнению своих обязанностей на МКС и решению рядовых задач.

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