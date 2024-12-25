Виктория и Дэвид Бекхэм показали роскошные наряды для рождественского ужина

Рождество — один из самых любимых праздников в доме футболиста и его семьи. Дэвид и Виктория Бекхэм показали парные образы, которые выбрали для ужина в кругу близких. В этом году супруги сияли на мероприятии в роскошных чёрных нарядах.

Дэвид и Виктория Бекхэмы Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

Виктория надела на праздник платье из коллекции собственного бренда. Лук Дэвида оказался куда более скромным, но от этого не менее элегантным. Трогательным дополнением образа спортсмена стала белоснежная бабочка.

Счастливого Рождества от всех нас! Целую, — подписала фото Виктория.

Зимние каникулы – особенное время для Бекхэмов, поскольку вся большая семья наконец-то может собраться за одним столом, чтобы вспомнить все классные моменты уходящего года и построить планы на будущее.

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