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Чёрная Луна: 31 декабря россияне увидят редкое астрономическое явление

Чёрная Луна: 31 декабря россияне увидят редкое астрономическое явление
31 декабря россияне увидят чёрную Луну
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В последний день года жители России станут свидетелями уникального явления — «чёрной» Луны. В этот день Луна полностью скроется из виду, оказавшись в тени Земли. Такое явление происходит крайне редко и привлекает внимание любителей астрономии.

Заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Альфия Нестеренко объяснила, что обычно Луна проходит четыре фазы в течение месяца: новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть.

Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря «пятую» фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние.

Видеть её невооружённым глазом будет невозможно, однако, если повезёт, можно заметить вспышку от врезавшегося в поверхность Луны метеорита. Это происходит примерно один раз в час.

Нужно большое терпение, наличие телескопа и камеры, постоянно записывающей видео того места, где в данный момент находится Луна, которая не освещена, чтобы дождаться этого момента.
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