Музыка, лыжи и горы: 25 января на «Розе Хутор» стартует фестиваль РОЗАФЕСТ

Событие состоится уже в 10-й раз! С 25 января по 2 февраля 2025 года на главном горном курорте страны «Роза Хутор» пройдёт фестиваль РОЗАФЕСТ. Его гостей ждёт насыщенная и запоминающаяся программа: академия спорта от титульного партнера СБП, масштабная зона объединяющих интерактивов и нетворкинга — Avito Team Mountain Hub, горнолыжный квест, музыкальные хедлайнеры и шумный апре-ски.

На фестивале соберутся сотни атлетов, артистов, предпринимателей, стартаперов, а также сотрудники IT-компаний и других технологичных индустрий. Организаторы обещают, что понравится не только любителям горных лыж и сноубордов, но ещё тем, кто готов развиваться и жаждет получать новые знания.

Программа фестиваля «вместе на высоте»:

Академия спорта — главный спот для любительского спорта: обучение от титулованных райдеров, 500 бесплатных слотов для пользователей СБП на мастер-классы и лекции;

Слалом трасса СБП — специально построенная к фестивалю трасса для скоростных спусков по сложному маршруту;

Штаб РОЗАФЕСТ х СБП — зона регистрации, лекторий и мерч-стор с эксклюзивной коллекцией в честь юбилея фестиваля;

Mountain Hub при поддержке Avito Team — главная и супермасштабная зона нетворкинга у самого подножия гор. На площадке Mountain Hub гости фестиваля может пообщаться, отдохнуть и стать частью образовательных и музыкальных активностей;

Уникальный горнолыжный Action квест, состоящий из спортивных и интеллектуальных заданий;

Сноупарк для любителей и профессионалов;

Масштабная музыкальная программа и апре-ски. Лайн-ап этого года пока держится в секрете, но в прошлые годы на фестивале выступали MOT, Feduk, Saluki, Markul, Хлеб, Cream Soda и многие другие известные исполнители.

Купить билеты и подробнее изучить программу можно на официальном сайте фестиваля.

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