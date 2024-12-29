Больше половины россиян столкнулись с сильным выпадением волос этой зимой

Статистика выглядит печально. Исследование «Профи.ру» показало, что более половины россиян столкнулось с усиленным выпадением волос этой зимой. У 60% населения эта проблема проявилась в том или ином масштабе, но лишь 30% из тех, кого это коснулось, решили обратиться за помощью к специалистам.

Оказалось, что в основном жители нашей страны предпочитают бороться с выпадением волос народными средствами, а некоторые даже лечатся с помощью аффирмаций и позитивного мышления. При этом 20% опрошенных заявили, что не собираются ничего с этим делать в принципе.

Аналитики выяснили, что у 27% тех, кто заметил данную проблему, выпадение волос носит серьёзный характер. 33% респондентов отметили, что заметили лишь незначительное ухудшение состояния волос. Многие из них уверены, что данный вопрос связан с зимним периодом.

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