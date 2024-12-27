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В Госдуму внесли проект о полном запрете торговли вейпами

В Госдуму внесли проект о полном запрете торговли вейпами
В Госдуму внесли проект о запрете торговли вейпами
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Депутаты КПРФ выступили с инициативой о введении полного запрета на продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий законопроект уже размещён в электронной базе Государственной Думы.

Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается установить полный запрет на розничную и оптовую торговлю как никотиносодержащими, так и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их потребления.

Ранее, 17 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за повторную продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Новая инициатива направлена на дальнейшее ужесточение регулирования оборота вейпов и связанных с ними товаров.

Напомним, пристрастие к вейпам может грозить EVALI. Это острое лёгочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.

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