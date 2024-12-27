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NASA показало праздничную ёлку, которую нашли посреди космоса: фото

Звёздное скопление: NASA показало праздничную ёлку, которую нашли посреди космоса
NASA показало космическую ёлку
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Даже за тысячи километров от Земли уже вовсю царит атмосфера Нового года. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в преддверии праздников показало уникальное звёздное скопление, которое удивительным образом напоминает нарядную ёлку, украшенную сотнями огней. Оно находится примерно в 2500 световых годах от Земли.

Космическая праздничная ёлка

Космическая праздничная ёлка

Фото: nasa.gov

Скопление состоит из звёзд, возраст которых не превышает пяти миллионов лет. К слову, в сравнении с Солнцем, которому около пяти миллиардов лет, они считаются совсем молодыми космическими объектами.

NASA удалось снять космическую «рождественскую ёлку» с помощью аппаратов обсерватории, расположенной в штате Алабама. Кроме того, учёные использовали снимки, полученные с телескопа астрофотографа, живущего в Аризоне. Получилось по-настоящему празднично!

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