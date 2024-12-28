Дженнифер Энистон украсила праздничную ёлку оливками

Актриса заслуживает звания самой креативной в Голливуде. Пока другие украсили праздничные ёлки бантами и шариками, Дженнифер Энистон решила пойти дальше. Она повесила на главный новогодний атрибут баночку оливок.

Ёлка Дженнифер Энистон Фото: Из личного Архива Дженнифер Энистон

Звезда сериала «Друзья» призналась, что её любовь к этой закуске слишком велика, поэтому она готова использовать оливки в качестве декора для дома.

Если вы меня знаете, то вы меня знаете, — пошутила Энистон под снимком, который выложила у себя в блоге.

В 2023 году Дженнифер рассказала, что оливки уже много лет являются важной частью её жизни. Актриса обязательно берёт их с собой в путешествия, на съёмки и даже просто на прогулку.

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