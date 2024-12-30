Учёные объяснили, кому в кофе нужно добавлять сахар

Японские учёные из Университета Хиросимы обнаружили, что сочетание кофеина и сахара может оказать неожиданный эффект на биологические часы. Результаты их работы опубликованы в журнале npj Science of Food.

Авторы изучали поведение мышей, употреблявших воду с кофеином и разными видами подсластителей. Оказалось, что у животных, получавших кофеин вместе с сахарозой (обычным сахаром), произошло значительное удлинение периода «свободного хода» — времени, необходимого организму для перестроек своих внутренних ритмов. Этот показатель увеличился с 26 до 30 часов, что привело к изменениям в режиме дня некоторых мышей вплоть до перехода на дневной образ жизни вместо ночного.

Важно отметить, что эффект не был связан с увеличением дозы кофеина, так как животные пили одинаковое количество жидкости независимо от наличия сахара.

Предполагается, что комбинация кофеина и сахара воздействует на систему вознаграждения мозга, стимулируя выработку дофамина, что может приводить к нарушениям нормального цикла сна и бодрствования. Пока механизм этого феномена ещё недостаточно изучен, учёные планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, распространяются ли подобные эффекты на людей.

Тем временем, если вам необходимо повысить уровень бодрости утром, эксперты советуют попробовать добавить немного сахара в утреннюю чашку кофе.

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