Джессика Бил и Джастин Тимберлейк показали милый праздничный декор для дома

Супруги создали настоящее чудо для своих детей. У Джессики Бил и Джастина Тимберлейка подрастают сыновья Сайлас и Финеас. В этом году пара основательно подошла к украшению дома к Рождеству и Новому году. Бил и Тимберлейк придумали для мальчиков квест с поиском подарков.

Новогодние украшения Джессики Бил и Джастина Тимберлейка Фото: Из личного архива Джессики Бил

Главными героями игры стали очаровательные эльфы, которые, пока Сайлас и Финеас спали, устроили в доме хаос. Крошечные создания разрисовали фотографии, рассыпали сахарную пудру и сотворили множество других шалостей.

Это, к слову, интересная идея для родителей, которые хотят подарить своим чадам ещё больше новогодних чудес. Повторить такой же декор у себя дома можно с лёгкостью. Достаточно купить фигурки эльфов или других сказочных героев, а дальше пустить в ход фантазию.

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