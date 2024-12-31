Учёные измерили точную скорость человеческой мысли: результаты оказались неожиданными

Новое исследование Калтеха показало, что наш мозг обрабатывает информацию с чрезвычайно низкой скоростью — около 10 бит в секунду. Это значительно медленнее, чем скорость, с которой наши сенсорные системы собирают данные — примерно 100 млн бит в секунду.

Авторы определили, что один бит информации в человеческом контексте можно эквивалентно сопоставить с одним символом текста при чтении или одним звуком при прослушивании речи. Например, профессиональная машинистка печатает со скоростью 120 слов в минуту, что соответствует 10 битам в секунду, а для восприятия речи эта скорость составляет около 13 бит в секунду.

Команда также провела анализ других видов умственной деятельности (решение кубика Рубика, запоминание цифр и игра в Тетрис) и пришла к выводу, что 10 бит в секунду — это средняя скорость обработки информации для человека.

Исследование, опубликованное в журнале Neuron, поднимает важные вопросы о будущем технологий, так как компьютеры и искусственный интеллект способны обрабатывать данные гораздо быстрее, чем человек. Учёные предупреждают, что с развитием автономных автомобилей и других технологий, которые требуют быстрой обработки информации, инфраструктура может оказаться неподготовленной к таким изменениям.

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