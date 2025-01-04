Один сеанс упражнений может зарядить мозг энергией на следующие 24 часа

Учёные из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что всего лишь один сеанс физических упражнений способен положительно воздействовать на память — эффект сохраняется в течение целых 24 часов. Научная работа опубликована в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Предыдущие исследования фиксировали кратковременное улучшение когнитивных способностей после физических нагрузок, но новая статья показала, что пожилые люди в возрасте от 50 до 80 лет испытывали заметное улучшение памяти на следующий день после умеренных или интенсивных нагрузок. Учёные также отметили, что отказ от длительного сидения и полноценный ночной отдых помогают поддерживать высокие показатели памяти.

Наши результаты показывают, что краткосрочные преимущества физической активности для памяти могут сохраняться дольше, чем считалось ранее, возможно, до следующего дня, а не только в течение нескольких часов после тренировки. Дополнительный сон, особенно глубокий сон, также способствует улучшению памяти.

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