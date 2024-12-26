Атлет Виктор Доронин завершил триатлонный челлендж на 1111 км

Атлет шёл к своей цели 2,5 дня. Виктор Доронин завершил челлендж на 1111 км. Спортсмен проплыл 10 км, проехал на велосипеде 1001 км и пробежал ещё 100 км!

Доронин начал челлендж утром 24 декабря. На заплыв у него ушло 3:14.55. Велогонка по знаменитой трассе DXBike длиной 9 км заняла у атлета 27:13.49. Беговая часть на 100 км прошла в пустыне Дубая. На неё Виктор потратил 9:13.45.

Во время челленджа атлету пришлось лицом к лицу столкнуться с различными трудностями. Он останавливался только для только, чтобы перекусить и сделать массаж на велогонке. В общей сложности спортсмен выполнял челлендж на протяжении 58 часов.

Доронин уже дважды проходил самый трудный в мире велочеллендж Эверестинг (в том числе двойной). Кроме того, на его счету велозаезд на 1000 км по пустыне (во время которого Виктор совсем не спал), а также ультрамарафон в Сахаре.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Мужчина в США проехал на скейтборде 5000 км за 57 дней и установил рекорд Гиннесса