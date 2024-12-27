Глава МЧС Куренков назвал возможные зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

Подтопления и природные пожары угрожают нескольким регионам России. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в разговоре с РБК.

Он отметил, что подтопления в 2025 году возможны в Курганской, Тюменской и Мурманской областях, а в марте ожидаются природные пожары в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краёв.

По словам Александра Куренкова, предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 год будет представлен Росгидрометом в феврале, однако подготовка к паводкоопасному периоду уже началась. В частности, он отметил, что в Якутии толщина льда на отдельных участках реки Лена превышает норму на 15 см, что может привести к высоким уровням воды на реках Западной Сибири, таких как Обь, Тобол и Ишим.

Министр также указал на повышенный уровень воды в реках Мурманской области, что увеличивает риски подтоплений при активном таянии снега.

Что касается природных пожаров, то в марте ожидаются возгорания в южных районах России. В МЧС отмечают, что лесные пожары ежегодно возникают в Хабаровском крае, Забайкалье и других регионах, при этом количество пожаров на юге Уральского федерального округа увеличивается из-за климатических изменений.

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