Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

В Госдуме захотели снизить нагрузку на школьников в 2025 году

В Госдуме планируют снизить нагрузку на школьников в 2025 году
Школьникам хотят снизить нагрузку
Аудио-версия:
Комментарии

В правительстве считают, что детям нужно больше отдыхать. Государственная Дума РФ в 2025 году рассмотрит вопрос о снижении нагрузки на школьников. Вячеслав Володин заявил, что приоритетным фактором в этом деле является физическое и психическое здоровье детей.

Председатель Госдумы подчеркнул, что на данный момент учащиеся средних школ тратят на занятия и сопутствующие задачи по 8-10 часов в день. По словам политика, особую обеспокоенность у родителей и правительства вызывают большие объёмы домашних заданий, шестидневная учебная неделя, уроки во вторую смену, а также внеурочная деятельность.

Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с Правительством выработать решения. Важно, чтобы ребёнок, получая знания, был здоровым, — подытожил Володин.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
После шестидневной рабочей недели россиян ждут 11 выходных дней
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android