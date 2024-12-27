Кино, футбол и йога: «Дом Динамо» представил программу на новогодние праздники

Команда «BetBoom Дома Динамо» приглашает провести длинные новогодние выходные в уютном пространстве в самом центре столицы.

Кино

Первый раз в 2025 году «Дом Динамо» распахнёт свои двери уже 3 января. В 20:00 в рамках программы Киноклуба состоится просмотр художественного фильма «Мад» режиссёра Джеффа Николса с Мэтью Макконахи, Сэмом Шепардом и Риз Уизерспун. 5 января покажут легендарного «Самурая» короля французского нуара Жан-Пьера Мельвиля с не менее легендарным Аленом Делоном в роли наёмного убийцы Жефа Костелло, а 6 января — элегантную драму Филиппа Фалардо с Маргарет Куэлли «Мой год в Нью-Йорке».

Во вторник, 7 января, состоится показ одного из главных шедевров в истории мирового кинематографа — исторической драмы Акиры Куросавы «Расёмон» с Тосиро Мифунэ в главной роли (сеанс пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами). 8 января гостей будет ждать драма Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» с Лив Тайлер, Джереми Айронсом, Джозефом Файнсом и Жаном Маре, 10 января — показ триллера Мартина Скорсезе «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Закончится новогодний киномарафон 11 января культовым итальянским фильмом «Конформист» Бернардо Бертолуччи с Жаном-Луи Трентиньяном.

Футбол

В начале января в Доме — финалы Суперкубков Италии (6 января, комментатор Габриэл Аветисян) и Испании (12 января, комментатор Александр Инюткин). Прямая трансляция обоих матчей — в 22:00.

Фитнес и йога

В среду, 8 января, пройдут Дживамукти Йога (12:00), Аштанга Йога (14:00) и Саундхилинг (16:00), а в субботу — первые в этом году занятия с инструкторами комьюнити Reshape. Завершатся новогодние праздники вновь Дживамукти Йогой — 12 января в 13:00.

Вход на все мероприятия свободный, по предварительной регистрации на официальном сайте. На площадке действует возрастное ограничение 18+.

Адрес: Красная площадь, 3. ГУМ, первая линия, второй этаж. Вход: на углу Красной площади и Никольской улицы через «Динамо СТОр».

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