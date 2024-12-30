Звёздный стилист назвал самого модного представителя российского шоу-бизнеса

Эксперт уверен, что с этого артиста стоит брать пример. Стилист Никита Карстен назвал самого модного представителя отечественного шоу-бизнеса. Им оказался Филипп Киркоров. По мнению эксперта, поп-король обладает тонким вкусом и удачно сочетает в своих образах все тренды.

Он умеет меняться, чтобы оставаться актуальным. Его коллаборации с Майами, с Тимати — каждый раз совершенно новое амплуа, которое работает! — рассуждает Карстен.

При этом Никита подчеркнул, что в случае с Киркоровым все преображения смотрятся органично, что тоже встречается не так часто. А вот коллегам исполнителя стилист посоветовал придерживаться более привычного стиля и не перебарщивать с экспериментами.

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