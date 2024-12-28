Ева Лонгория показала, как отпраздновала Рождество в бикини

Актриса уехала подальше от сугробов и холода. В этом году Ева Лонгория встретила Рождество и готовится отпраздновать Новый год в путешествии. Звезда «Отчаянных домохозяек» показала, в каком образе проводит самое волшебное время.

Ева Лонгория Фото: Из личного архива Евы Лонгории

Лонгория опубликовала у себя в блоге снимки в чёрном бикини. В этом году Ева отдаёт предпочтение расслабленному пляжному образу без макияжа и укладки, отказавшись от лоска ковровых дорожек и роскошных застолий.

Вне офиса, — подписала кадры актриса.

В 2024 году Ева Лонгория вместе с семьёй решилась на серьёзный шаг. Она переехала из шумного Лос-Анджелеса в солнечную Испанию. Там она надеется найти умиротворение и воспитывать сына вдали от излишнего внимания.

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