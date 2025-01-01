Эксперты объяснили, почему нельзя доедать остатки после праздников

Британские диетологи призывают проявлять осторожность при разогреве остатков праздничной еды, так как это может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Эксперты предупреждают, что повторная термическая обработка пищи, богатой углеводами, способна изменить структуру содержащегося в ней крахмала, что приводит к образованию так называемого «резистентного» крахмала, устойчивого к перевариванию, пишет Daily Mail.

Джози Портер, британский диетолог, отмечает, что такие продукты, как картофель, после охлаждения и последующего подогрева сложны для переваривания. Это может вызвать неприятные симптомы, включая вздутие живота, газообразование и боли в животе, особенно у людей с чувствительным пищеварением.

Другой специалист, диетолог Кэрри Ракстон, подчёркивает непредсказуемый характер воздействия резистентного крахмала на кишечник. Она указывает, что у многих людей, страдающих синдромом раздражённого кишечника (СРК), употребление такого крахмала может усугублять симптомы заболевания.

Несмотря на то что резистентный крахмал считается полезным для снижения веса и улучшения работы кишечных бактерий, его потребление в большом количестве во время праздников может вызвать расстройства пищеварения.

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