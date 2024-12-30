Японские учёные создадут станцию для жизни на Луне

Учёные из Киотского университета в Японии совместно с корпорацией Kajima начали амбициозный проект по созданию лунной станции, способной генерировать искусственную гравитацию. Эта инновационная разработка, получившая название «Неолунное стекло», призвана создать условия, максимально приближенные к земным, что сделает возможным длительное проживание людей на Луне, пишет издание Kyodo News.

Основная цель проекта заключается в преодолении негативных последствий микрогравитации, таких как потеря костной и мышечной массы, которые являются серьёзными проблемами для космонавтов в длительных космических миссиях. Профессор Ёсукэ Ямасики, руководитель исследовательской группы, подчеркнул важность этой технологии для будущего освоения космоса.

Этот проект требует значительного технологического скачка, но мы стремимся его достичь и проложить путь к космическим колониям.

Конструкция «Лунное стекло» будет иметь диаметр около 200 метров и высоту 400 метров и сможет вместить до 10 000 человек. Сначала учёные сосредоточатся на выявлении возможных проблем с использованием компьютерных моделей и симуляций.

Команда уже представила масштабную модель 1:2000 и провела первые симуляции, демонстрирующие поведение объектов в условиях искусственной гравитации.

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