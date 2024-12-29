Врач Табеева объяснила, для кого опасны классические блюда на новогоднем столе

Людям с какими заболеваниями нужно быть как можно осторожнее с классическими праздничными блюдами, рассказала Камиля Табеева — эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC).

Новогодняя ночь часто заканчивается обострениями заболеваний желудочно-кишечного-тракта (ЖКТ), например, панкреатита или гастрита. Для переваривания разнообразной пищи организму не хватает ферментов. Обилие жиров, сахар, алкоголь нарушают работу желчного пузыря, а экзотические продукты могут вызвать отравление.

По словам врача, всем людям с заболеваниями ЖКТ в анамнезе важно соблюдать те же рекомендации, которых они придерживаются в повседневной жизни. Жирной и жареной пищи лучше избегать, сладкое и алкоголь — ограничить.

Осторожнее с выбором новогодних блюд стоит быть и людям с сахарным диабетом. Сахар может «прятаться» в несладких продуктах, например, в тарталетках. Даже если они использованы для подачи несладких икры, паштетов и салатов, само по себе песочное тесто содержит очень много сахара, предупреждает Камиля Табеева.

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