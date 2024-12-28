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Мэрайя Кэри исполнила свой главный рождественский хит в знак начала игр НФЛ

Мэрайя Кэри исполнила свой главный рождественский хит в знак начала игр НФЛ
Мэрайя Кэри
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Главная новогодняя фея устроила сюрприз спортсменам и болельщикам. 25 декабря состоялось два матча НФЛ. Трансляцию игр вёл стриминговый сервис Netflix, который подготовил для футболистов и болельщиков необычный подарок.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри

Фото: Netflix

Перед началом первого матча в кадре появилась Мэрайя Кэри, которая исполнила свой рождественский хит 1994 года All I Want For Christmas Is You. Певица предстала перед публикой в сверкающем образе, вдохновлённым сказкой о Щелкунчике.

И, к слову, рождественские матчи, о которых идёт речь, собрали практически рекордное количество зрителей. В общей сложности игры и выступление Кэри собрали 27 млн зрителей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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