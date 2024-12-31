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Родившихся с 2025 по 2039 год детей будут называть «поколением Бета»

Родившихся с 2025 по 2039 год детей будут называть «поколением Бета»
Поколение Бета
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Австралийский демограф и социальный исследователь Марк Маккриндл, известный как автор термина «поколение Альфа», предложил термин для следующего поколения людей. Детей, рождённых в период с 2025 по 2039 год, он назвал «поколением Бета».

Поколение Бета следует за поколением Альфа (рождённые в 2010–2024 годах). По словам учёного, это первые поколения, которые будут сформированы совершенно другим миром.

Для поколения Бета цифровой и физический миры будут бесшовными. В то время как поколение Альфа пережило подъём интеллектуальных технологий и искусственного интеллекта, поколение Бета будет жить в эпоху, когда ИИ и автоматизация полностью встроены в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений.

Марк Маккриндл подчёркивает, что дети поколения Бета столкнутся с новыми вызовами, такими как изменение климата, глобальная миграция и урбанизация. Однако благодаря технологическим достижениям у них есть шанс стать свидетелями значительных изменений и инноваций, которые могут изменить облик общества к лучшему.

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