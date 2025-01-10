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Памела Андерсон поделилась рецептом салата для возвращения в режим после праздников

Памела Андерсон поделилась рецептом салата для нормализации рациона после праздников
Памела Андерсон
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Актриса советует включить это блюдо в привычный рацион. Памела Андерсон рассказала, что всегда готовит такой салат, если чувствует, что слишком увлеклась жирным и мучным. Делается это предельно просто и быстро.

Ингредиенты (на 6 порций):

Основа салата — фенхель

Основа салата — фенхель

Фото: @Leonsbox/istock.com

  • каперсы — 1-2 ст.л.;
  • зелёное яблоко — 2 шт.;
  • фенхель — 2 маленькие луковицы;
  • свежая петрушка — небольшой пучок;
  • свежий укроп — небольшой пучок;
  • натёртая лимонная цедра — 2 ч.л.;
  • лимонный сок — 3 ст.л.;
  • яблочный уксус — 2 ст.л.;
  • оливковое масло — по вкусу;
  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Небольшое количество оливкового масла разогреть на среднем огне. Обжарить каперсы до золотистой корочки (около 2 минут).
  2. Очищенные яблоки и фенхель нарезать небольшими кубиками. Добавить петрушку, укроп, лимонную цедру, соль и перец. Перемешать.
  3. Взбить яблочный уксус, лимонный сок и немного оливкового масла. Получившуюся заправку добавить к остальным ингредиентам. Разложить салат по порциям и добавить каперсы.
  4. Можно подавать к столу!

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