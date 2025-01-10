Памела Андерсон поделилась рецептом салата для нормализации рациона после праздников

Актриса советует включить это блюдо в привычный рацион. Памела Андерсон рассказала, что всегда готовит такой салат, если чувствует, что слишком увлеклась жирным и мучным. Делается это предельно просто и быстро.

Ингредиенты (на 6 порций):

Основа салата — фенхель Фото: @Leonsbox/istock.com

каперсы — 1-2 ст.л.;

зелёное яблоко — 2 шт.;

фенхель — 2 маленькие луковицы;

свежая петрушка — небольшой пучок;

свежий укроп — небольшой пучок;

натёртая лимонная цедра — 2 ч.л.;

лимонный сок — 3 ст.л.;

яблочный уксус — 2 ст.л.;

оливковое масло — по вкусу;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Небольшое количество оливкового масла разогреть на среднем огне. Обжарить каперсы до золотистой корочки (около 2 минут). Очищенные яблоки и фенхель нарезать небольшими кубиками. Добавить петрушку, укроп, лимонную цедру, соль и перец. Перемешать. Взбить яблочный уксус, лимонный сок и немного оливкового масла. Получившуюся заправку добавить к остальным ингредиентам. Разложить салат по порциям и добавить каперсы. Можно подавать к столу!

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