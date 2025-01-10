Памела Андерсон поделилась рецептом салата для нормализации рациона после праздников
Актриса советует включить это блюдо в привычный рацион. Памела Андерсон рассказала, что всегда готовит такой салат, если чувствует, что слишком увлеклась жирным и мучным. Делается это предельно просто и быстро.
Ингредиенты (на 6 порций):
Основа салата — фенхель
Фото: @Leonsbox/istock.com
- каперсы — 1-2 ст.л.;
- зелёное яблоко — 2 шт.;
- фенхель — 2 маленькие луковицы;
- свежая петрушка — небольшой пучок;
- свежий укроп — небольшой пучок;
- натёртая лимонная цедра — 2 ч.л.;
- лимонный сок — 3 ст.л.;
- яблочный уксус — 2 ст.л.;
- оливковое масло — по вкусу;
- соль и чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Небольшое количество оливкового масла разогреть на среднем огне. Обжарить каперсы до золотистой корочки (около 2 минут).
- Очищенные яблоки и фенхель нарезать небольшими кубиками. Добавить петрушку, укроп, лимонную цедру, соль и перец. Перемешать.
- Взбить яблочный уксус, лимонный сок и немного оливкового масла. Получившуюся заправку добавить к остальным ингредиентам. Разложить салат по порциям и добавить каперсы.
- Можно подавать к столу!
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