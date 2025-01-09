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Гидрометцентр России прогнозирует ранний приход весны

Гидрометцентр России прогнозирует ранний приход весны
Гидрометцентр прогнозирует ранний приход весны
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в нескольких регионах страны весна в 2025 году наступит раньше обычного. Об этом пишет «Российская газета».

Так, на северо-западе страны — в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской областях — март ожидается теплее, чем обычно. Более мягкая погода также прогнозируется в Восточной Сибири и на юге Западной Сибири, в том числе на территории от Новосибирска до предгорий Алтая, а также в Забайкалье.

В Амурской области, Приморском крае и западной части Чукотки возможны периоды тёплой погоды. Однако на юго-востоке Чукотки и на Камчатке, напротив, ожидается холодная погода.

Что касается Москвы, в марте температура будет близка к климатической норме. Ночью возможны заморозки до -7 градусов, днём температура будет колебаться от 0 до +5 градусов. Климатическая весна в столичном регионе традиционно наступает 20–21 марта.

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