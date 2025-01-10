У 13-летней девочки нашли опухоль мозга после поездки на американских горках

Катание на аттракционе спровоцировало проявление болезни. 13-летняя Конни Кэмпбелл из Великобритании оказалась в больнице после поездки в парк развлечений вместе с семьёй. Девочка веселилась и прекрасно себя чувствовала, однако вскоре стала жаловаться на сильные головные боли.

Через два дня её начало тошнить. Врачи сказали, что аттракционы просто спровоцировали опухоль, которая уже была в головном мозге Конни. Благодаря этому мы успели вовремя среагировать и начать лечение до того, как болезнь оказала бы влияние на позвоночник, — рассказала мама девочки.

У Конни выявили медуллобластому. Это агрессивный тип рака, вылечить который можно только на самых ранних стадиях. К счастью, в случае с Кэмпбелл всё завершилось благополучно. Девочка прошла курс терапии и показывает положительную динамику.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.