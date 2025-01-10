Николь Кидман выпила стакан молока прямо во время вручения престижной премии

Актриса повторила вирусную сцену из фильма. На днях Николь Кидман стала обладательницей заветной награды Национального совета кинокритиков США. Её она получила за главную роль в картине «Малышка».

Николь Кидман Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Неожиданно Кидман поднялась на сцену для произнесения благодарственной речи с молоком в руках. Завершив выступление, Николь практически залпом выпила весь стакан. Таким эксцентричным поступком голливудская дива сделала отсылку к поведению своей героини в фильме.

В одной из сцен «Малышки» Кидман, сидя в баре, выпивает молоко, которое для неё заказывает коллега. К слову, актриса рассказала, что во время съёмок этого эпизода ей пришлось выпить аж 16 стаканов молока.

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