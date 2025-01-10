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Николь Кидман выпила стакан молока прямо во время вручении престижной премии

Николь Кидман выпила стакан молока прямо во время вручения престижной премии
Николь Кидман
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Актриса повторила вирусную сцену из фильма. На днях Николь Кидман стала обладательницей заветной награды Национального совета кинокритиков США. Её она получила за главную роль в картине «Малышка».

Николь Кидман

Николь Кидман

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Неожиданно Кидман поднялась на сцену для произнесения благодарственной речи с молоком в руках. Завершив выступление, Николь практически залпом выпила весь стакан. Таким эксцентричным поступком голливудская дива сделала отсылку к поведению своей героини в фильме.

В одной из сцен «Малышки» Кидман, сидя в баре, выпивает молоко, которое для неё заказывает коллега. К слову, актриса рассказала, что во время съёмок этого эпизода ей пришлось выпить аж 16 стаканов молока.

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