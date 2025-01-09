Как будем отдыхать: россиянам напомнили о выходных днях в 2025 году

Правительство России утвердило производственный календарь на текущий год, согласно которому россияне будут отдыхать 118 дней, а работать — 247. Первая рабочая неделя нового года будет короткой — всего два рабочих дня, 9 и 10 января.

День защитника Отечества, который выпадает на воскресенье, 23 февраля, перенесён на 8 мая. А Международный женский день, 8 марта, который приходится на субботу, подарит дополнительный выходной 13 июня.

В майские праздники россияне будут отдыхать четыре выходных подряд — с 1 по 4 мая. Также продолжительные выходные ожидаются в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая.

Также жителей страны ждут длинные выходные с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России.

Единственная шестидневная рабочая неделя в 2025 году начнётся 27 октября и завершится 1 ноября, после чего последуют три выходных дня — с 2 по 4 ноября.

Последний рабочий день в году выпадет на 30 декабря, а 31 декабря станет выходным днём.

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