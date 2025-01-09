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В Чехии научили искусственный интеллект искать будущих Роналду и Месси

В Чехии научили искусственный интеллект искать будущих Роналду и Месси
ИИ будет искать новых звёзд футбола
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Программисты придумали, как с помощью специального алгоритма находить будущих звёзд спорта. Чешские разработчики запустили стартап, который позволяет анализировать 48 ключевых параметров, определяющих перспективность молодых футболистов. Искусственный интеллект внимательно наблюдает за игроками в возрасте от 12 лет до 21 года и предсказывает, кто из них может стать новыми Роналду или Месси.

Алгоритмы базы Eyeball.Club учитывают скорость бега, технику, выносливость, количество рывков и другие данные спортсменов. Именно с помощью этого сервиса в большом спорте оказались полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Абдулайе Канте, нападающий амстердамского «Аякса» Даниэль Скоруд и защитник американского «Шарлотт» Ассан Уэдраого.

На сегодняшний день в базе программы около 180 тыс. молодых игроков из 28 стран. Разработчики планируют расширять сеть, чтобы возможность стать звездой футбола появилась у юных дарований даже из самых отдалённых уголков планеты. Кроме того, в ближайшее время они хотят запустить функцию голосового поиска, которая будет реагировать на команды вроде: «Покажи сильного полузащитника, который может влиять на ход игры».

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