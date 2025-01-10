Туристы в Лапландии массово оставляют после поездки дорогую зимнюю одежду. В чём причина?

Отелям пришлось вводить из-за этого специальные меры. Каникулы подошли к концу, а это значит, что на горнолыжных курортах становится всё меньше туристов. Оказалось, что многие путешественники прямо на месте выбрасывают свою зимнюю одежду, поскольку дома она им просто-напросто не нужна. Особенно серьёзной эта проблема стала в Лапландии.

Менеджер одного из отелей города Рованиеми рассказал, что туристы оставляют дорогие куртки, ботинки, комбинезоны и другие вещи. Стоимость брошенного снаряжения часто превышает € 1000. Администрация города была вынуждена обратиться к гостям, чтобы не допустить экологическую катастрофу.

Теперь туристов убедительно просят не выбрасывать практически новую зимнюю одежду, а жертвовать её на благотворительность. Сделать это можно на ресепшенах местных отелей. Вещи, которые путешественники передадут в руки волонтёров, в конце концов попадут к тем, кто действительно нуждается в помощи и не может позволить себе приобрести новую одежду.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.