Эксперты назвали продукт, который включают в свой рацион старейшие люди в мире

Специалисты, изучающие «голубые зоны» — регионы планеты, где живёт большое количество долгожителей, — определили ключевой продукт, который может продлить вашу жизнь. Один из таких регионов — итальянский остров Сардиния, где в 2012 году семья Мелис установила рекорд, став старейшей семьёй в мире с общим возрастом 818 лет.

Другой пример — японский остров Окинава, где местные жители в 10 раз чаще достигают возраста 100 лет по сравнению с американцами. Помимо семейного уклада и ограничения калорий, ключевым элементом рациона окинавцев является соя в различных её формах.

Дэн Бюттнер, исследователь долголетия, в своём документальном фильме «Дожить до 100: Секреты голубых зон» подчеркнул, что соя присутствует в рационе долгожителей по всему миру. Флавоноиды в тофу защищают сердце и предотвращают рак груди, а ферментированные соевые продукты улучшают микрофлору кишечника.

Диетолог Хелен Белл подтвердила, что соя полезна для здоровья сердца благодаря содержанию ненасыщенных жиров. Она также добавила, что правильная подготовка соевых продуктов, например, ферментация, усиливает их полезные свойства.

Хотя ни один продукт сам по себе не обеспечит идеальное здоровье, включение сои в сбалансированный рацион может стать шагом к долгой и здоровой жизни, отметили эксперты.

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