Тур на яхте, эксклюзивная одежда и еда: что подарили обладателям премии «Золотой глобус»

Общая стоимость презентов составляет около 109 млн рублей. В этом году обладатели «Золотого глобуса» получили не только заветные статуэтки, но ещё и подарки от спонсоров премии. Победителю в каждой номинации вручили замшевую сумку от бренда Atlas Bespoke Weekender, в которой лежало много приятностей.

В списке подарков: путешествие в Финляндию на частном джете для наблюдения за северным сиянием за $ 48 тысяч (около 3,8 млн рублей по нынешнему курсу), поездка в Индонезию и тур на яхте за $ 60 тысяч (4,7 млн рублей), трёхдневный отдых на роскошной вилле на островах Тёркс и Кайкос за $ 507 тысяч (51 млн рублей), пятидневное путешествие на Мальдивы за $ 33 тысячи (3,4 млн рублей), а также номер в отеле The Ritz-Carlton в Гранд-Каньоне стоимостью $ 55 тысяч (5,5 млн рублей).

Кроме того, обладателям «Золотого глобуса» достались элитные гаджеты для бьюти-процедур, косметика для ухода за кожей, эксклюзивная одежда, парфюм, постельное бельё, беговая дорожка, а также гастрономические презенты.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Николь Кидман выпила стакан молока прямо во время вручения престижной премии