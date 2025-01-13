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Спортсмен Яан Роозе прошёлся по канату, натянутому между небоскрёбами в Дубае

Спортсмен Яан Роозе прошёлся по канату, натянутому между небоскрёбами в Дубае
Яан Роозе
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Экстремал продолжает поражать воображение своими достижениями. Канатоходец Яан Роозе из Эстонии хорошо известен публике своими по-настоящими безумными трюками. В этот раз он прошёлся по канату, натянутому между дубайскими небоскрёбами Emirates Towers на высоте 224 метра.

Яан Роозе

Яан Роозе

Фото: Кадр из видео

Конечно, Роозе прогулялся по тросу с помощью страховочного снаряжения, однако каждый его шаг всё равно заставлял сердца наблюдателей замирать. Яан устроил это шоу в рамках «Саммита миллиарда фолловеров», на который съехались 15 тысяч инфлюенсеров со всего мира.

В списке достижений 33-летнего экстремала уже немало подобных достижений. Так, например, в прошлом году он стал первым в истории человеком, которому удалось перейти по канату через Босфорский пролив в Стамбуле — об этом мы писали здесь.

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