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Названа страна, куда проще всего получить шенгенскую визу в 2025 году

Названа страна, куда проще всего получить шенгенскую визу в 2025 году
Куда легче всего получить шенгенскую визу
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Путешествия в Европу по-прежнему доступны для россиян. Трэвел-блогер Артём Фёдоров, занимающийся оформлением виз в рамках различных направлений, рассказал на своей странице в соцсети, куда будет проще всего получить шенгенскую визу в 2025 году. Наибольшее количество успешных кейсов показывает Италия.

Фёдоров рассказал, что получить визу в эту страну можно всего за две недели (аналогичное мнение высказывают и другие путешественники на форумах). По опыту Артёма, статистика говорит сама за себя — 95% одобрений. Кроме того, приятен и тот факт, что итальянская шенгенская виза даёт возможность свободно перемещаться по странам Европейского Союза.

Основная сложность на сегодняшний день — трудности с записью на подачу документов на визу. «Поймать» слот не всегда удаётся с первого раза, однако при желании это возможно сделать. Такая же ситуация, к слову, с записью в испанские и французские визовые центры.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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