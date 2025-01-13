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Россияне постепенно перейдут на четырёхдневную рабочую неделю

Россияне постепенно перейдут на четырёхдневную рабочую неделю
Четырёхдневная рабочая неделя
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В правительстве заявили, что на это повлияет развитие искусственного интеллекта. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал, что со временем в России полностью перейдут на четырёхдневную рабочую неделю. По словам политика, это случится само собой, то есть естественным образом.

Я считаю, что действительно со временем мы к этому перейдём. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно, — рассказал Нилов.

Политик допустил, что роботизация позволит перейти на сокращённый график без финансовых потерь для работников. С большей долей вероятности изменения затронут все сферы, за исключением медиков, которые чисто физически не могут консультировать пациентов или даже проводить операции вне стен больниц.

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