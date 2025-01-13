Впервые на курорте Красная Поляна пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль IGRA

Масштабным событием зимнего сезона-2025 станет фестиваль IGRA. Он будет наполнен спортивными соревнованиями среди профессионалов и любителей, dj-сетами на всех уровнях курорта, гастрономическими ужинами и розыгрышами. Кульминацией станет шоу электронной музыки IGRA 2.0 на площадке RED ARENA. Спортивно-музыкальное событие состоится в 2025 году с 20 по 25 января.

В рамках фестиваля на Поляне 960 будет построен сноупарк. Здесь 22 и 23 января пройдут два этапа любительских состязаний в дисциплине слалом-гигант для лыжников и сноубордистов. Победителей выберут среди мужчин, женщин и детей.

Также 24 и 25 января состоятся соревнования по джиббингу, в которых райдеры будут соревноваться в технике выполнения трюков на различных препятствиях — рейлах, бочках, трапециях, трамплинах и прочем. В рамках этого этапа выступят также и профессионалы, которые покажут шоу на специально подготовленных фигурах. Регистрация на любительские соревнования будет открыта ближе к дате проведения.

Программа фестиваля IGRA.

20—25 января:

профессиональные и любительские спортивные соревнования на горнолыжных склонах курорта Красная Поляна;

развлекательная программа и dj-вечеринки в новом ресторане «Птицы захмелели» и в рестобаре Après Ski.

25 января:

шоу электронной музыки IGRA 2.0 в RED ARENA. Гостей ждут шесть часов качественной электронной музыки от мировых DJ, потрясающее шоу, световой перформанс и live-выступления.

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