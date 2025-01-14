Четырёхлетний мальчик из Крыма пожелтел из-за того, что съел слишком много мандаринов

У малыша выявили необычное последствие новогодних праздников. Четырёхлетний житель Евпатории оказался в больнице с тревожными симптомами — у мальчика пожелтели ладони и стопы. Пациент чувствовал себя хорошо, однако постоянно жаловался на то, что хочет мандарины.

Родители ребёнка рассказали, что в течение новогодних каникул он каждый день съедал по шесть, а то и по девять цитрусовых. Со временем мальчик действительно стал желтеть, и тогда было решено ограничить количество мандаринов в его рационе.

Взрослые повезли малыша в больницу. Врачи пожали плечами, поскольку не нашли каких-либо проблем с организмом ребёнка. В карточке пациента написали, что у него нарушение пигментного обмена. У юного любителя мандаринов, вероятно, развилась ложная желтуха, которая может проявляться при переизбытке каротинов в организме.

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