Эксперт по долголетию раскрыла секрет своих лучших «биохакерских» практик

Лесли Кенни, эксперт по долголетию, назвала четыре трюка, которые помогут вам выглядеть моложе.

Первый совет касается ухода за волосами: она рекомендует чередовать горячую и холодную воду во время мытья головы. Холодная вода, направленная на макушку, помогает разгладить кутикулы волос, придавая им блеск. Также воздействие холода на лоб и зону декольте стимулирует рецепторы, что положительно сказывается на внешнем виде.

Также Лесли Кенни акцентирует внимание на важности рациона для поддержания здоровья кожи. Она советует включать в меню костный бульон, рыбные продукты и лимон — они способствуют выработке коллагена, уменьшению морщин и улучшению структуры кожи.

Ещё одна полезная практика — добавить в рацион продукты, богатые глутатионом: авокадо, брокколи и листовая зелень. Глутатион, главный антиоксидант организма, помогает в детоксикации и выравнивании тона кожи, уменьшая тёмные пятна.

Завершает список рекомендаций японская диета, включающая натто, темпе, грибы шиитаке и твёрдые ферментированные сыры. Полиамины, содержащиеся в этих продуктах, стимулируют аутофагию — процесс обновления клеток, который замедляется с возрастом. Это помогает сохранять кожу молодой и здоровой, улучшая синтез коллагена и эластина.

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