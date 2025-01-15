Россияне стали в несколько раз чаще летать в эту страну в Азии

Это отличная идея для нового путешествия. Аналитики сервиса МТС Travel выяснили, что турпоток из России во Вьетнам в 2024 году вырос в 2,8 раза в сравнении с 2023-м. На данный момент это одно из наиболее популярных среди наших соотечественников направлений в Азии. Путешественники едут во Вьетнам как за пляжным отдыхом, так и за яркими культурными впечатлениями.

При этом значительный рост турпотока отмечается и по другим странам. Так, например, россияне стали в 2,2 раза чаще летать на экзотический Маврикий, в 2,1 раза — в Китай, в 1,8 раза — в Марокко, в 1,7 раза — на Филиппины. Кроме того, популярными направлениями для поездок в 2024 году были Малайзия, Индонезия, Катар и Южная Корея.

Российские туристы ездят в данные страны во все времена года. Многие отдают предпочтение самостоятельному туризму, отказываясь от обращения к операторам. А зачастую райские уголки настолько покоряют сердца, что путешественники решаются остаться там на более продолжительное время.

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