Альтернатива виагре: употребление этого сока повышает либидо у мужчин

Учёные из больницы общего профиля при Тяньцзиньском медицинском университете в Китае предложили натуральную альтернативу препаратам для повышения либидо — красный виноградный сок. Исследование, опубликованное в журнале The Aging Male, показало, что этот напиток способен сократить вероятность проблем с потенцией на целых 80%.

Авторы исследования рекомендуют мужчинам старше 40 лет пить стакан красного виноградного сока не менее пяти раз в неделю. Такой подход, по их мнению, может укрепить половую функцию и улучшить качество сексуальной жизни.

Учёные также выяснили, что другие популярные соки — яблочный, апельсиновый, ананасовый или томатный — не оказывают такого заметного эффекта на либидо. Газированные напитки тоже не влияют положительно на сексуальную функцию.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи мужчин среднего возраста. Именно красный виноградный сок сильнее других напитков повышает либидо у мужчин. Белый виноградный сок оказался менее эффективным, что, возможно, объясняется большим количеством фенолов в красных сортах винограда. Эти химические соединения полезны для здоровья артерий и предотвращения сужения сосудов, что важно для нормального притока крови к половым органам.

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