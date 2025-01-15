В России могут полностью запретить продажу фастфуда детям в возрасте до 18 лет

Авторы инициативы уверены, что таким образом можно оградить молодёжь от проблем со здоровьем. Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов направил обращение в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность полного запрета продажи фастфуда юным россиянам в возрасте до 18 лет. С данным вопросом он обратился к председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Прошу вас дать оценку целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части ведения запрета на продажу фастфуда лицам, не достигшим 18 лет, по аналогии с алкогольной и табачной продукцией, — говорится в обращении Орлова.

Он подчеркнул, что внушительный процент подростков вступает во взрослую жизнь, уже имея за плечами серьёзный перечень проблем с лишним весом и сердечно-сосудистой системой, которые развиваются на фоне потребления вредной и жирной пищи. Орлов рассчитывает, что запрет поможет россиянам с юности выстраивать правильное отношение к питанию и собственному здоровью.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Россияне постепенно перейдут на четырёхдневную рабочую неделю