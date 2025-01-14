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Валя Карнавал показала фигуру после похудения

Валя Карнавал показала фигуру после похудения
Валя Карнавал
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После новогодних праздников блогерша сбросила четыре килограмма. Валя Карнавал вернулась в рабочий ритм практически сразу после каникул. 23-летняя звезда Сети показала, как выглядит её фигура спустя две недели после длинных выходных.

Валя Карнавал

Валя Карнавал

Фото: Из личного архива Вали Карнавал

Валя опубликовала у себя в блоге фото в розовом бикини и продемонстрировала идеальный рельефный пресс. Блогерша уточнила, что на данный момент её вес составляет 46 килограммов. А поддерживать такую фигуру Карнавал удаётся с помощью тренировок и диеты.

Кроме того, сейчас Валя активно занимается для выступления в шоу «Ледниковый период». По словам блогерши, одно её занятие в среднем длится по шесть часов. Дополнительно Карнавал тренируется в тренажёрном зале.

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