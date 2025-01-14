Роман Вильфанд: снег в Москве почти исчезнет к выходным

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег в Москве и Подмосковье практически полностью растает к концу текущей недели. Об этом эксперт сообщил в беседе с «РИА Новости».

По словам синоптика, в связи с установившейся оттепелью к концу недели во многих районах столицы и области снег полностью сойдёт, местами может остаться лишь тонкий слой в несколько сантиметров. Роман Вильфанд подчеркнул, что подобное развитие событий крайне нетипично для январской погоды.

Специалист связывает этот необычный погодный феномен с влиянием воздушных масс, пришедших из южных регионов Атлантики, Средиземноморья и Северной Африки.

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