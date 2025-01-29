Подобно объятиям любимого человека: эксперты назвали лучшее зимнее блюдо для успокоения

Согласно исследованию, проведённому агентством Walnut Unlimited, тарелка горячего супа оказывает на организм такое же успокаивающее воздействие, как объятия любимого человека или укутывание в тёплое одеяло. Более того, суп превзошёл по уровню комфорта такие занятия, как принятие горячей ванны, чтение книги или просмотр любимого телесериала.

Для измерения эмоционального отклика участников эксперимента использовали электроэнцефалограмму (ЭЭГ), фиксируя активность мозга во время дегустации супа. Результаты показали, что употребление томатного крем-супа Heinz вызывает такую же приятную реакцию, как и объятия близкого человека.

Исследование также продемонстрировало, что просмотр видео с супом обладает схожим эффектом, как представление об отдыхе под тёплым одеялом, прогулке на свежем воздухе или сидении у камина. Суп оказался эффективнее даже таких приятных занятий, как общение с домашними животными.

Нейробиолог доктор Энди Майерс объяснил, что комфорт — это мощная реакция организма, способствующая снятию стресса и улучшению настроения. Продукты, вызывающие чувство комфорта, такие как суп, создают ощущение безопасности и внутреннего покоя.

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