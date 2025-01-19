Названы страны, в которых живут женщины с самым большим бюстом. На каком месте Россия?

Аналитики провели важное исследование. Эксперты World Population Review составили статистику размеров женского бюста в разных странах мира. Оказалось, что обладательницами самой большой груди являются жительницы Норвегии. В среднем они носят бюстгальтеры с чашкой размером от C до D.

Исследование показало, что наибольшее количество женщин с пышным бюстом живёт в странах, для которых характерна проблема избыточного веса или ожирения. В первую пятёрку рейтинга также вошли жительницы США, Великобритании, Люксембурга и Исландии. Там наиболее распространён размер C.

Россиянки же оказались на шестом месте в списке. По данным аналитиков, большинство наших соотечественниц носит бюстгальтеры размером от B до С. При этом подчёркивается, что средний индекс массы тела у них составляет 26,7 (незначительный избыточный вес).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Валя Карнавал показала фигуру после похудения